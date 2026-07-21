Смешные мемы и картинки про вредную, но такую вкусную еду

Юмор, от которого растет настроение, а не живот и холестерин! фото: соцсетиСегодня, пожалуй, самый массовый праздник на планете Земля: 21 июля — День вредной еды, он же День нездоровой пищи (Junk Food Day).
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