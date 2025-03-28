Катастрофа танкеров в Керченском проливе не повлияет на строительство курорта «Новая Анапа»Несмотря на текущие экологические проблемы, реализация проекта «Новая Анапа» не подвержена риску срыва, однако возможна корректировка графика работ.
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