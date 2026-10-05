Vistra In Line For $4 Billion Nuclear Loan As Washington’s Lending Spree Continues The Trump administration plans to offer Vistra roughly $4 billion in loans to uprate an additional 433 MW from its Perry and Davis-Besse plants in Ohio and Beaver Valley in Pennsylvania, Bloomberg reported Friday.
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