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Zero Hedge

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Vistra In Line For $4 Billion Nuclear Loan As Washington’s Lending Spree Continues

Vistra In Line For $4 Billion Nuclear Loan As Washington’s Lending Spree Continues

Vistra In Line For $4 Billion Nuclear Loan As Washington’s Lending Spree Continues The Trump administration plans to offer Vistra roughly $4 billion in loans to uprate an additional 433 MW from its Perry and Davis-Besse plants in Ohio and Beaver Valley in Pennsylvania, Bloomberg reported Friday.

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