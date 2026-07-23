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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Софья Федченко: «Мама Стрельцовой открыто сказала, что, как только Вика выучит тройные, они пойдут в группу Тутберидзе»

Российский тренер Софья Федченко объяснила специфику изучения четверных прыжков, а также призналась, что приветствует честность в диалоге с родителями своих подопечных.

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