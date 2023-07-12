Граф Ламбсдорф подтвердил курс Европы на экономическое самоубийство

Евросоюз в угоду Вашингтону намерен разрушить отношения с Китаем, как уже прекратил их с Россией Евгений Берсенев Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press Материал комментируют: Владимир Жарихин Владимир Шаповалов Центральное противоборство в нынешнем столетии развернется между Китаем и Соединенными Штатами, а европейским государствам следует сплотиться для поддержки своего «демократического партнера», заявил в интервью германскому изданию Die Welt будущий посол ФРГ в России Александр Ламбсдорф.