Кража или распродажа: как магазины заставляют покупать больше

Ежегодно каждая российская семья по статистике выбрасывает продукты примерно на 60 тысяч рублей. В каких случаях выгода от покупки призрачна и как магазины стимулируют покупателей тратить больше, эксклюзивно Пятому каналу рассказала маркетолог и стратег креативного маркетинга Полина Каракина.