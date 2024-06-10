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Кража или распродажа: как магазины заставляют покупать больше

Кража или распродажа: как магазины заставляют покупать больше

Ежегодно каждая российская семья по статистике выбрасывает продукты примерно на 60 тысяч рублей. В каких случаях выгода от покупки призрачна и как магазины стимулируют покупателей тратить больше, эксклюзивно Пятому каналу рассказала маркетолог и стратег креативного маркетинга Полина Каракина.

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