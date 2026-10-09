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Мировое обозрение

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В шести регионах России уровень безработицы опустился до 1% и ниже

В шести регионах России уровень безработицы опустился до 1% и ниже

Главное в тезисах: Рекордные показатели: По итогам июня — августа шесть российских регионов удержали безработицу на уровне 1% и ниже, минимальные значения зафиксированы в Калужской и Нижегородской областях — по 0,8%.

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