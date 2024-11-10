На архипелаге дураков лютая паника

Владимир Прохватилов. Победа Трампа вызвала панику в ЕвропеПерспектива серьёзного пересмотра отношений по берегам Атлантики застало Европу «в момент большой хрупкости»Возвращение Дональда Трампа вызвало настоящую панику в столицах Старого Света и «стало катастрофой для Европы», пишет британская The Guardian.
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