В театре Моссовета поставят спектакль по роману Олега Роя

Премьера спектакля по роману "Неотправленные письма" популярного писателя и автора знаменитых мультсериалов для детей - "Джинглики", "Дракоша Тоша", "Волшебная лавка Есении" - Олега Роя, состоится в Театре имени Моссовета в августе 2023 года.