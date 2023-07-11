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В театре Моссовета поставят спектакль по роману Олега Роя

В театре Моссовета поставят спектакль по роману Олега Роя

Премьера спектакля по роману "Неотправленные письма" популярного писателя и автора знаменитых мультсериалов для детей - "Джинглики", "Дракоша Тоша", "Волшебная лавка Есении" - Олега Роя, состоится в Театре имени Моссовета в августе 2023 года.

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