Правоохранители и общественники в Республике Коми продолжают проводить беседы по профилактике терроризма и экстремизма

Старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Воркуте Ирина Яковлева и член Общественного совета Елена Юркина провели тематическую беседу со студентами Воркутинского горно-экономического колледжа на тему: «Профилактика и предупреждение в молодежной среде проявлений признаков терроризма и экстремизма».
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