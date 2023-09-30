Правоохранители и общественники в Республике Коми продолжают проводить беседы по профилактике терроризма и экстремизма

Старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Воркуте Ирина Яковлева и член Общественного совета Елена Юркина провели тематическую беседу со студентами Воркутинского горно-экономического колледжа на тему: «Профилактика и предупреждение в молодежной среде проявлений признаков терроризма и экстремизма».