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Крид и Instasamka перечислили по миллиону рублей для пострадавших в «Крокусе»

Крид и Instasamka перечислили по миллиону рублей для пострадавших в «Крокусе»

Певица Дарья Затеева, известная как Instasamka, и ее коллега по сцене Егор Булаткин, он же Егор Крид, перечислили по миллиону рублей в помощь семьям пострадавших и погибших в теракте в «Крокус сити холле».

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