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Народный календарь. Дневник погоды 21 февраля 2022 года

Народный календарь. Дневник погоды 21 февраля 2022 года

СЕГОДНЯ 21 ФЕВРАЛЯЗАХАРИЙ-СЕРПОВИДЕЦЭтот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/57872/ ПРИМЕТЫ НА 21 ФЕВРАЛЯ:- Морозный день – к скорому наступлению весны и потеплению- Чем холоднее последняя неделя февраля, тем март теплее будет- Ночью луна большая, чуть красноватая – к оттепели- Иней предвещал хороший сбор меда- Дым стелется вниз по земле – к снегопаду- Гром гремит на Захария – весной и летом будут дуть сильные ветры- Если гуси оживились, купаются в снегу, то скоро потеплеет.

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