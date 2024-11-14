Пользователи сайта «Миллион призов» направили свыше 100 млн руб. на поддержку бойцов СВО

Пользователи сайта «Миллион призов» внесли уже более 100 миллионов рублей в поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и на оказание гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях.
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