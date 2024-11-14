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Пользователи сайта «Миллион призов» направили свыше 100 млн руб. на поддержку бойцов СВО

Пользователи сайта «Миллион призов» направили свыше 100 млн руб. на поддержку бойцов СВО

Пользователи сайта «Миллион призов» внесли уже более 100 миллионов рублей в поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и на оказание гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях.

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