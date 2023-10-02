Компания Geely начала сбор заказов на новый Coolray по цене от 2,6 млн рублей

Дилеры Geely в России начали прием заказов на кроссоверы Coolray нового поколения. Модель предлагается в четырех комплектациях, цены стартуют от 2,6 млн рублей, говорится в сообщении китайской компании, которое поступило "Газете.
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