В Казахстане начался прием заявок на присуждение почетного звания в сфере благотворительности

Подать документы на участие в конкурсе можно до 1 сентября, передает inAlmaty.kz. Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявило о начале приема заявок на присуждение почетного звания в сфере благотворительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии