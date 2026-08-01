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В Казахстане начался прием заявок на присуждение почетного звания в сфере благотворительности

В Казахстане начался прием заявок на присуждение почетного звания в сфере благотворительности

Подать документы на участие в конкурсе можно до 1 сентября, передает inAlmaty.kz. Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявило о начале приема заявок на присуждение почетного звания в сфере благотворительности.

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