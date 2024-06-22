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В Аризоне отменили аукцион по продаже земли под новую арену «Койотис». Организация считает, что это ставит под угрозу возвращение НХЛ в штат

Земельный департамент штата объявил об отмене аукциона по продаже участка земли в северной части Финикса, на котором владелец «Койотис» Алекс Меруэло планировал построить новую арену.

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