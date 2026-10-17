Family Guy is one of the most iconic animated sitcoms around and has been going on for decades. Let's take a look back at the show's funniest characters.
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