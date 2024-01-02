Monthly continuation but first weak weekly E-MINI S&P 500 FUTURES CME_MINI:ES1! starexplorer Most probable scenario Weak wekly so down first at gap maybe around 4600 Expecting monthly continuation Long Entry: Volume spike and next week candle like XLK on Oct 26.
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