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В Челябинске появится сквер с театральным характером

В Челябинске появится сквер с театральным характером

Его создаст благотворительный фонд «Зеленый театр» вместе с ботаническим садом ЧелГУ. 23 ноября в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова «Зеленый театр» представит премьеру «Тень» — современную интерпретацию одноименной сказки Евгения Шварца.

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