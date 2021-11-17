В Челябинске появится сквер с театральным характером

Его создаст благотворительный фонд «Зеленый театр» вместе с ботаническим садом ЧелГУ. 23 ноября в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова «Зеленый театр» представит премьеру «Тень» — современную интерпретацию одноименной сказки Евгения Шварца.
Его создаст благотворительный фонд «Зеленый театр» вместе с ботаническим садом ЧелГУ. 23 ноября в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова «Зеленый театр» представит премьеру «Тень» — современную интерпретацию одноименной сказки Евгения Шварца.
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