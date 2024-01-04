Эксперт рассказал, сколько дней продлятся в Татарстане морозы

На территории Республики Татарстан установилась необычно холодная погода. Это вызвано влиянием барического гребня с севера, как сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Тимур Аухадеев.
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