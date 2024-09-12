Зеленский перешел на тактику выжженной земли. Он мечтает, что Путин начнет «ковровые бомбардировки» Киева

Константин Ольшанский 11 сентября 2024 г., 21:23 ВСУ начали применять запрещенное термитное оружие Украинские военные начали использовать FPV-беспилотники, которые распыляют термитные боеприпасы над лесистыми районами.
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