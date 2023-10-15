«Активные граждане» оставили более 500 тысяч мнений в опросе «Осень в Москве». Уроженцы столицы выбирали самые красивые и познавательные места, в том любимые усадьбы, музейные мероприятия и зеленые территории города.
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