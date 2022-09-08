Людмила Петрановская: В ситуации выхода в детский сад очень много составляющих, нет общего рецепта

Очень много вопросов и разных ситуаций про детский сад, слезы (или их отсутствие), привыкание. Дело в том, что в ситуации выхода в детский сад очень много составляющих, поэтому не может быть общего для всех рецепта: идти, не идти, когда, на сколько.