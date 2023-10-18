Как разжечь огонь при помощи обычного гвоздя

Как разжечь огонь с помощью обыкновенного гвоздя, используя принцип перехода одного вида энергии в другой, и продемонстрировать это наглядно.
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