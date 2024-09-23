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Царьград

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Разгромившего могилу Маслякова, 19-летнего парня, отправили в психушку

Разгромившего могилу Маслякова, 19-летнего парня, отправили в психушку

Крест на могиле ведущего КВН на данный момент восстановлен.В Москве на Новодевичьем кладбище 19-летний молодой человек разгромил могилу известного телеведущего Александра Маслякова.

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