The Daily Telegraph: бомбы с УМПК «расчищают для России путь к победе»

Очередную статью о российских планирующих бомбах выдал британский ресурс The Daily Telegraph. Комментируя результаты работы авиационных бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500 с комплектом УМПК, издание отмечает его неожиданную эффективность и разрушительное действие.
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