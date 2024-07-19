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Петербургский дневник

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Петербургские ученые создали устройство для более быстрой передачи радиосигналов

Петербургские ученые создали устройство для более быстрой передачи радиосигналов

Оно оптимизирует процесс кодирования Ученые Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ вместе с коллегами из Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали аппарат, который позволяет оптимизировать процесс кодирования и передачи радиосигналов в системах связи и навигации.

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