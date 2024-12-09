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Добрый Мир

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На Украине заявили о подготовке российской армии к штурму в Запорожье

На Украине заявили о подготовке российской армии к штурму в Запорожье

Волошин: ВС России несколько недель готовятся к штурму в Запорожской области Станислав Красильников/РИА Новости Вооруженные силы России уже на протяжении нескольких недель осуществляют подготовку к активным штурмовым операциям в Запорожском регионе, а также пытаются пробиться к границе Днепропетровской области.

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