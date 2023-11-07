ТОП-10 великих гигантов, тихо возвращающихся в Россию под новым именем Ирэн ОрлонскаяКогда в 2022 году началась специальная военная операция ВС РФ на территории Украины, многие западные бренды покинули Россию, попав под давление со стороны ЕС и США.