ТОП-10 великих гигантов, тихо возвращающихся в Россию под новым именем Ирэн ОрлонскаяКогда в 2022 году началась специальная военная операция ВС РФ на территории Украины, многие западные бренды покинули Россию, попав под давление со стороны ЕС и США.
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