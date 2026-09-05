Financial Times: ЕС усилит давление на соцсети из-за онлайн-терроризма

Уполномоченный ЕС по борьбе с терроризмом Бартьян Вегтер предлагает усилить контроль над соцсетями для предотвращения радикализации молодежи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лукавая статистик...
- АП "Мне всё равно": ...
- M Какие версии исче...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым