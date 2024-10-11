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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доривал о Бразилии и 2:1 с Чили: «Рад видеть зрелость молодой команды. Шаг за шагом движемся вперед, но многое еще нужно исправить» 

«Я очень рад видеть зрелость команды при том, что она очень молодая. Мы играли сбалансированно и спокойно, старались все делать правильно при владении мячом, меняться местами.

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