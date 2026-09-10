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Мировое обозрение

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Как черные дыры разгоняют темную материю и почему ее можно поймать уже сейчас

Как черные дыры разгоняют темную материю и почему ее можно поймать уже сейчас

Самые чувствительные детекторы темной материи на планете годами молчат. Многотонные резервуары с жидким ксеноном, упрятанные под километровыми толщами горных пород — американский LUX-ZEPLIN в заброшенной золотой шахте Южной Дакоты и китайский PandaX-4T в недрах сычуаньского массива, — не зафиксировали ни одного достоверного события.

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