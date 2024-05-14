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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Сморчковая фантастика". Барнаулец с женой нашли в лесу нереальное количество грибов

"Сморчковая фантастика". Барнаулец с женой нашли в лесу нереальное количество грибов

Мужчина настолько "офигел от увиденного", что просто снимал грибы на видео и смеялся Сморчки / Фото: Руслан Муравьев Барнаулец с супругой нашли в лесу большое количество сморчков, что в результате стало их рекордным уловом.

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