"Сморчковая фантастика". Барнаулец с женой нашли в лесу нереальное количество грибов

Мужчина настолько "офигел от увиденного", что просто снимал грибы на видео и смеялся Сморчки / Фото: Руслан Муравьев Барнаулец с супругой нашли в лесу большое количество сморчков, что в результате стало их рекордным уловом.
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