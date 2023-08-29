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Скандальный сериал "Кумир" с Лили-Роуз Депп и The Weeknd закрыли после первого сезона

Скандальный сериал "Кумир" с Лили-Роуз Депп и The Weeknd закрыли после первого сезона

Сериал "Кумир" от HBO с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях официально закрыт. Канал не стал продлевать скандальное шоу от создателя "Эйфории" Сэма Левинсона на второй сезон, как это предполагалось ранее, сообщает Vanity Fair.

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