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Царьград

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New York Times: Коррупционный скандал потряс офис генпрокурора Украины

New York Times: Коррупционный скандал потряс офис генпрокурора Украины

На Украине разгорается коррупционный скандал: Сергей Кропива, начальник кибердепартамента офиса генпрокурора, арестован 6 сентября по делу о покровительстве мошенническим колл-центрам.

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