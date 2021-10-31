Любопытно, однакоПолитика«За Роттенберга и Сечина»? автор - Локк и Демосфен Некоторые так ненавидят нашу страну, что устраивают такие вот "вбросы".Вернуться к статье5016НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваДурацкий опрос!БВБорис ВыдринКак и детский лепет автора статьи... И не статья, а очередной проплаченный вброс. Но ни единой объективно трезвой мысли об жизни людей и судьбе России.Александр ПавловЗа Родину нужно прежде всего сражаться с олигархами.VGVasily GolovВоюют за Родину,за нефть и газ.дом родной.Солдаты США воевали за впаривание демократии в Ираке,Афганистане,Сирии? За геополитические интересы США.Сами не знали об этих интересах.За большие деньги воевали.Риск стоит денег.Америка превыше всего-лозунг.НАНаталья АндросоваВсе эти перечисленные сразу слиняют,благо,есть куда,запасные аэродромы у них давно готовыВладимир ПогодинИнтересно ...а Сечин,Греф и Миллер,пойдут воевать!Ха=ха!ААлексейОни по возрасту невоеннообязанные.Виктор Василенков обоз их .....ААлексейТоже полезно.Борис ЗлатановА их дети?..ААлексейВ действующую армию, рядовыми.хохлошумерСтрана-колония!АльберттДак гони своих бандер и не будеш колонией .хохлошумерТамара ФроловаОчень часто Родина ассоциируется с понятием семьи, детей, родителей. А сейчас к сожалению понятие семьи настолько расплывчато, что жуть берет. И не только понятие, но и ощущение близости родных - духовной, кровной, все искажено.ВБВячеслав БелослюдовПонятие не может быть расплывчато. Оно или есть, или его нет. Если его нет, то только своя шкура и предательство. У большинства родина и семья есть.ИИринаОправдывающие ,и даже восхваляющие предателей СССР и советского народа ,коллаборационистов Гражданской и Великой Отечественной ,считают ,что российский народ обязан воевать и умирать за них .ПППавел ПотаповТак воевать то придется с их детьми, детки Миллеров да Сечиных живут во вражеских нам странах, они будут защищать свою Родину а мы своюААлексейИх детки будут сидеть в местах недоступных для войны.Игорь Кузнецов"Если вы видите, что власть не дорабатывает, то толкайте ее в спину!" Б. Ельцин Либероиды воевать не пойдут, это факт. Патриоты - пойдут.ААлексейПойдут и либероиды и патриоты, только первые под присмотром "НКВД".Игорь КузнецовТоже вариант :-)AIAlex ImenВнутренний враг может завоевать страну изнутри, уже проходили. Олигархи, конечно, не Россия, но значительная часть России их собственность.Олег АрхиповДействительно такая иезуитская дилемма,знают что подбросить.Но по большому счёту обычные граждане,в обычной жизни и не вспоминают "собачекШувалова".НаталияСечины и прочие " ротенберги", даже вечные "чубайсы " , уйдут, убегут, а Россия и мы все останемся. Поэтому воевать будем за Россию.Николай ЗайчиковА вы уверены , что они успеют убежать , ракета с Запада летит до России минут 10 и даже чубайсы какими бы они не были шустрыми не успеют далеко убежать .НаталияОни, как крысы, почуют.Николай ТитовПо любому проблема существует. Уместно вспомнить 1941 год и в плен тогда сдались от 3 до 5 миллионов человек. Причины разные, но в том числе - не хотели люди умирать за Сталины, похоже у многих тогда были для этого причины. Наша нынешняя армия не плохо подготовлена и вооружена. Значительная ее часть это профессионалы, т.е. они живут, служат и зарабатывают этим себе на жизнь, т.е. это работа, вот на сколько эти люди, в своей массе, мотивированы умирать за Сечина-Миллера это вопрос! И дай то Бог нам, живущему ныне поколению, никогда не получить на него ответа!Сергей 166Можете кидать камни в мою сторону. Во всех этих спорах отсутствует - как государство будет заботиться о семьях тех, кто уйдет воевать. А от этой составляющей очень много зависит. И у нас не социализм, а капитализм и "государство нам ничего не должно". Сказано на довольно высоком уровне. Так кто у нас подрывает?ММосквичИменно так. Родина и государство разные понятия и не надо их смешивать.TtestorrДа вы что, все в мешках на голове сидите? Какая армия??? Какая война???? Или вы думаете война будет такой как в Сирии??? Или хохлопитеки нападут??? Если будет ВОЙНА - никого не останется, ни армии, ни педиков, ни лесбиянок, ни либерастов, которым сдаваться нечем и некому будет)))ААлексейВы плохо знаете историю. Согласно тайной Хронологии на пл. Земля было несколько глобальных войн после которых всё таки оставались люди и возрождали цивилизацию. Почитайте хотя бы диалоги Платона "Тимей и Критий" или Махабхарату.НЛниколай лебедевНе завидую тем, кто останется в живых после ядерной войны, а вот живые будут завидовать мертвым-это точно.ААлексейЗавидовать не надо никому, а надо развиваться и тогда никакая ядерная война Вам не будет страшна.СергейУ нас нет идеологии, как нет порядочности и честности.. Вот и автор пишет, что если за Ротерберобгеров воевать не будешь...,то вали из страны.. Может их вышвырнем и вернем и идеологию и доверие, честность и порядочность...Олег КарагулинВоевать пойдем за страну, а олигархов - к ногтю......АлександрОно вообще-то заметно, ну как мы их, олигархов-то к ногтю. Уже тридцать лет мы их к ногтю, а они нас. Судя по настоящему времени, у них лучше получается.Олег КарагулинКого выбрали в Думу.... то и получили...Олег Карагулиня к тому, что не умеешь управлять страной - нечего делать у власти.Семенков АлександрЯ РОДИНУ свою ЛЮБЛЮ, но ГОСУДАРСТВО НЕНАВИЖУ!!!Олег КарагулинСогласен.ВСВладимир Иванович СергеевАвтор, твой героический (ура-патриотический) пафос понятен. Против него я не имею ничего против. Родину защищать надо, защита Родины - священный долг любого гражданина любой страны. Это аксиома и с этим никто не спорит. Спорят с тем, что сейчас другие формы войны. Страны-монополисты не будут использовать своих мальчиков-геев и девочек с разным цветом волос в оккупации другой страны. Они её оккупируют путём внедрения в экономику врага своей денежной единицы, правовых стандартов, путём интеграции иностранных инвестиций. На хрена им проливать кровь и воевать? Да они давным давно уже завоевали полмира. И нашу страну в том числе. С её ЦБ РФ и иностранными компаниями по всей стране. И деньги в виде дани неВСВладимир Иванович Сергеевмытарь собирает по дворам, а мы сами перечисляем им в виде дивидендов от прибыли. Да и земли уже почти все в аренде у иностранного капитала. Пусть не американского, пусть китайского, узбекского или ещё чьего-либо. Не на год и не на два в аренде, а на десятки лет. А это считай - уже не наши земли. Так что, автор, в своих патриотических порывах притормози немного свою прыть-то. Говорить ныне о другом патриотизме надо, а не орать в три горла "ура".Олег КарагулинПравильно!!! Не пора ли убрать ЦБ и запретить оборот валюты как в СССР?Да, и вывод капитала за бугор перекрыть.Глядишь, все и наладится...Vladimir OsheschkoА если зрить в корень, то Родина нынче - это Сечин. Миллер, Греф, Силуянов, Набиулина и пр. и пр. И если поставить вопрос - пойдешь ли защищать этих борзых, то ответ будет однозначным - нет! У нас очень ловко отняли Родину.WWaleryВы не владеете сведениями в достаточном для убедительных выводов объеме. В 1812 году шли воевать (героически воевали), при этом местных помещиков поместья не жгли. Было даже спасали! Вот выпустят из Вас последнюю Советскую кровь и все вы станете примерно такими - - вот приедет барин, барин нас рассудит...Сергей 166в 1812 году элита стояла в первых рядах гвардии под Бородино. И шла на картечь.Владимир ДомнинВот я могу понять и принять Прилепина, пишущего про защиту из ДНР. Но сидящий на диване и не рассматривающий для себя как перспективу окопы...Юлия МасловаС кем аФФтЫрЬ воевать собирается? Забавные кремлеботыЛ(Людмила Феоктистова (Юрьева)https://cont.ws/@sage/2120320 Вы хоть иногда интересуйтесь политикой и документами. Вам известно, что приняли наши министры-капиталисты на G20 ? Там было просто уничтожение остатков суверенитета. https://www.youtube.com/watch?v=CXRtwNkp-3EКомментировать
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