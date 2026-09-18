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SwRI разработал индекс для сравнения натрий-ионных и литий-ионных батарей

SwRI разработал индекс для сравнения натрий-ионных и литий-ионных батарей

Юго-западный исследовательский институт (SwRI, Сан-Антонио, США) разработал метод, позволяющий точно определить, насколько один тип аккумулятора электрически заменим другим в конкретном приложении.

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