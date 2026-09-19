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ВС РФ поразили логистические центры, суда, порты ВСУ

ВС РФ поразили логистические центры, суда, порты ВСУ

Бойцы Вооруженных сил России в ночь на 19 сентября нанесли удары по логистическим центрам, портам, судам, объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.

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