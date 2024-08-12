Тренер синхронисток Покровская назвала впечатления от Игр в Париже гадкими

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что Олимпиада в Париже оставила у нее гадкие впечатления и осудила политику главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.