Тренер синхронисток Покровская назвала впечатления от Игр в Париже гадкими

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что Олимпиада в Париже оставила у нее гадкие впечатления и осудила политику главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
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