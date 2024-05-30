Экс-глава Радужного назначена директором департамента внутренней политики Югры

ЮГРА, 30 мая, ФедералПресс. Экс-глава югорского города возглавит департамент внутренней политики Югры в этом году, когда она приступит к своим обязанностям и кто ранее занимал пост директора, читайте в нашем материале.
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