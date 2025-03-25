В Туле на время форума "Малая Родина - Сила России" ограничат стоянку на улице Демонстрации

25 марта в Туле в связи с проведением Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — Сила России" с 8:00 утра до 20:00 вечера запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по улице Демонстрации.
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