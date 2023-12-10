Председателю СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела о преступлениях прошлых лет, совершенных в Москве

Вчера в эфире информационно-правовой программы на федеральном телевидении вышел сюжет с критикой хода расследования уголовного дела по факту убийств, совершенных два десятилетия назад в Московском регионе.
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