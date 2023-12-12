34 сэйва Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Торонто»

«Айлендерс» одержали пятую победу в последних шести матчах, обыграв а овертайме «Торонто». В ночь на 12 декабря в Элмонте (штат Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, а котором местный «Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».