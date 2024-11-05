В Берлине гадают: устоит ли правительство Шольца, которому прочат развал уже на этой неделе

Немецкий иновещательный официоз Deutsche Welle пишет, что правящая коалиция канцлера Олафа Шольца может развалиться уже на этой неделе, когда 6 ноября в ведомстве канцлера состоится заседание так называемой “коалиционной комиссии”.
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