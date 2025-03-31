Воин, поэт, реформатор, как Рама VI изменил лицо Сиама

Британский выпускник на троне Сиама Когда в 1910 году на трон Сиама (так тогда назывался Таиланд) взошёл молодой монарх Вачиравуд, получивший в истории имя Рама VI, мало кто мог предсказать, что этот человек станет одним из самых ярких и противоречивых реформаторов в истории страны.