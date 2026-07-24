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Крымская газета

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Крымчане подали свыше 200 тысяч заявление на выплаты из-за отключений света и воды

Крымчане подали свыше 200 тысяч заявление на выплаты из-за отключений света и воды

Крымчане подали более 210 тысяч заявлений на выплаты из-за отключений света и воды Свыше 210 тысяч заявлений поступило от жителей Крыма на единовременную выплату в связи с продолжительными перебоями электроэнергии и водоснабжения, сообщила в эфире телеканала «Крым 24» заместитель председателя Совета министров Крыма — министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

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Комментарии
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Misha Glusch
а че, так можно было?
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