Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 557 подписчиков

На Клязьминском водохранилище баржа села на мель и заблокировала суда

На Клязьминском водохранилище баржа села на мель и заблокировала суда

Пробка из кораблей образовалась под Долгопрудным из-за застрявшей на мели баржи.В подмосковном Долгопрудном на Клязьминском водохранилище огромная баржа, гружённая строительными материалами, села на мель и перекрыла движение по водному пути.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии