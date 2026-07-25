На Клязьминском водохранилище баржа села на мель и заблокировала суда

Пробка из кораблей образовалась под Долгопрудным из-за застрявшей на мели баржи.В подмосковном Долгопрудном на Клязьминском водохранилище огромная баржа, гружённая строительными материалами, села на мель и перекрыла движение по водному пути.
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