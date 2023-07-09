В Иркутске нашли тело полуторагодовалой девочки, которую искали месяц

В Иркутске обнаружили труп маленькой девочки, поиски которой велись с июня. Полуторогодовалая малышка исчезла во время отдыха с родителями на берегу реки Ушаковка, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.