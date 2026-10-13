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Удмуртия планирует увеличить воздушный флот «Ижавиа»

Удмуртия планирует увеличить воздушный флот «Ижавиа»

Москва. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова предложила поддержать развитие региональной авиакомпании на федеральном уровне.

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