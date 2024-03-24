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Газета.ру

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Спасатель Щетинин: дорога под автомобилем может провалиться, если она размыта водой

Спасатель Щетинин: дорога под автомобилем может провалиться, если она размыта водой

При езде по размытой водой дороге автомобиль может провалиться, а водитель пострадать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуженного спасателя России, члена Общественной палаты Московской области Сергея Щетинина.

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